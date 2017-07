Serie A - Vidal odmítl Inter, Nerazzurri se přesto nevzdávají a chystají i útok na Di Maríu

© bleacherreport.com - Arturo Vidal

0 Líbilo se

Dnes 16:56 - Arturo Vidal odmítl Inter Milán, především kvůli loajalitě vůči Juventusu. Nerazzurri se přesto nevzdávají a o nynějšího středopolaře Bayernu Mnichov hodlají zabojovat. Pokud ale útok na Vidala nevyjde, zkusí Inter štěstí s Ángelem di Maríou.

57 milionů eur, takovou sumu Inter nabízel za Artura Vidala z Bayernu Mnichov. Německý velkoklub by pravděpodobně souhlasil, Vidal ale odmítl Inter s tím, že chce zůstat loajální vůči Juventusu.

Tuttomercatoweb se ale domnívá, že s tou loajalitou to nemusí být tak horké. Pokud Inter přihodí pár milionů eur k hráčově mzdě, vše by mohlo být jinak.

Inter nicméně nehodlá na Vidala čekat a brzy nabídne i za další středopolařskou hvězdu, již několik týdnů vede Milán rozhovory s Paris St. Germain.

A hlavním tématem má být Ángel di María. Potvrzuje to Calciomercato.com s tím, že pokud PSG získají Alexise Sáncheze nebo Neymara, bude argentinský fotbalista volný. V tom případě by Inter do Francie poslal 30 milionů eur a Geoffreyho Kondogbiu k tomu.

Velkou roli by v přestupu měl hrát především hráčův agent Pablo Sabbag, který má nadstandardní vztah s technickým ředitelem Interu Walterem Sabatinim.

Kam dál?

Více informací o Inter Milán naleznete zde.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz