Nasri zřejmě opustí City

Dnes 16:25 - Riyad Mahrez do Říma nakonec nepřestoupí, AS totiž odmítá zaplatit požadovanou částku Leicesteru. Náhradu za Mohameda Salaha ale Vlci stále hledají. Nyní se chtějí zaměřit na Samira Nasriho, hráče Manchesteru City, který už ovšem v Anglii místo nemá.

Podle Corriere della Sera je jasné, že AS Řím nezíská Riyada Mahreze z Leicesteru. Šampion ze sezóny 2015/16 totiž za alžírskou hvězdu nadále požaduje 40 milionů eur. A takovou sumu vedení římského klubu investovat nechce.

AS ale stále hledá náhradu za Mohameda Salaha, který v létě zamířil do Liverpoolu. A svou pozornost údajně otočí do Manchesteru City, kam se po hostování ze Sevilly vrátil Samir Nasri.

Francouzský středopolař býval velkou hvězdou Manchesteru, své místo v základní sestavě ale ztratil a loni tak hrál za Sevillu. Nevedlo se mu vůbec zle a sportovní ředitel Sevilly Monchi si jej údajně velmi oblíbil.

A právě Monchi se po uplyunulé sezóně stal sportovním ředitel Římanů. Je tedy velmi pravděpodobné, že v blízké budoucnosti AS za Nasriho nabídne. Kromě italského klubu se ovšem o Nasriho zajímají i v Turecku. Získat by třicetiletého hráče chtěly Galatasaray a Besiktas.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz