Serie A - Aubameyang údajně nechce podepsat novou smlouvu, jeho prioritou je návrat na San Siro

Dnes 12:58 - Sportovní ředitel Borussie Dortmund Michael Zorc sice nedávno prohlásil, že Pierre-Emerick Aubameyang nikam nepřestoupí, podle posledních informací ale může být vše jinak. Gabonský útočník totiž nemá v plánu v Německu podepsat nový kontrakt.

Osmadvacetiletý kanonýr loni nasázel 40 branek a stal se nejlepším střelcem Bundesligy. V létě se o něj zajímalo několik velkoklubů, sportovní ředitel Dortmundu Michael Zorc ale nedávno řekl, že Aubameyang nikam nepřestoupí a přestupové okno je pro něj uzavřené.

Jenže Aubameyang vše cítí trochu jinak. Gabonský útočník nemá v úmyslu u Borussie podepsat nový kontrakt a místo toho by se rád vrátil na San Siro.

Tam toho příliš neodehrál a před pěti a půl lety odešel do Saint-Étienne za pouhých 1,8 milionů eur. Nyní by mohl k Rossoneri zamířit za 70 milionů eur.

Sky Italia tvrdí, že Aubameyang je připraven a odhodlán k návratu na San Siro. O to by se mělo postarat duo Marco Fassano - Massimiliano Mirabelli, které by navíc v pondělí mělo dotáhnout přesun Nikoly Kaliniče z Fiorentiny.

