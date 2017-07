Serie A - Milán by rád Belottiho, nejspíše ovšem podepíše Kaliniče

© Playbuzz - Nikola Kalinič

Dnes 13:26 - Sportovní ředitel Massimiliano Mirabelli potvrdil, že AC Milán chtěl získat Andrea Belottiho z Turína, 100 milionů eur ale na takový přestup nemá. Novou útočnou jedničkou by se tak měl stát Nikola Kalinič z Fiorentiny. Za něj Rossoneri rozhodně tolik nedají.

Sportovní ředitel Massimiliano Mirabelli v rozhovoru pro Corriere dello Sport potvrdil, že AC Milán chtěl získat Andrea Belottiho z FC Turín.

"Belotti? Máme rádi skvělé hráče a tento je jeden z nich. Bohužel ne vždy dostanete to, co chcete. Nabídka by se vždy měla spojit s požadovanou cenou," řekl Mirabelli s tím, že vedení klubu nemá v plánu zaplatit za italského útočníka 100 milionů eur.

Milán nabízel poloviční sumu a dva hráče k tomu, Manuela Locatelliho a M´Bayeho Nianga. Jenže Turín se rozhodl nic na své pozici neměnit. 100 milionů eur nebo nic. AC Milán tak proto znovu otočil svou pozornost na Nikolu Kaliniče z Fiorentiny a údajně je velmi blízko k úspěchu.

Podle nejnovějších zpráv chorvatský útočník podepíše na San Siru nový kontrakt v pondělí, jelikož právě na začátku týdne se Milán vrátí domů z předsezónního turné.

Corriere della Sera hlásí, že Kalinič se již neúčastní přípravy fialek a v pondělí by se měl stát hráčem AC. Rossoneri za něj zaplatí 27 milionů eur a součástí dohody budou i případné bonusy ve výši až sedmi milionů eur.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz