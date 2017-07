Serie A - Tři posily pro Inter, podepsat má i Schick

© zimbio.com - Patrik Schick v dresu Sampdorie Janov.

2 Líbilo se

Dnes 12:35 - Inter Milán by měl velmi brzy získat tři atraktivní posily. Dorazit má Balde Diao Keita z Lazia Řím a k přesunu na San Siro se údajně přiblížil i český útočník Patrik Schick, který měl přitom namířeno do Juventusu. Třetím do party je poté Matias Vecino.

Inter Milán by rád začal s velkým posilováním. A k tomu by mělo dojít už na konci tohoto týdne. Nerazzurri se chystají vyplatit výkupní klauzuli za Matiase Vecina z Fiorentiny, do Florencie pošlou během dvou let 24 milionů eur.

30 milionů eur poté bude stát český útočník Patrik Schick. Ten měl původně zamířit do Juventusu, Stará dáma ale z celého přestupu vycouvala. Podle agenta hráče Pavla Pasky však vypršela lhůta pro sjednání přestupu a Sampdoria začala požadovat vyšší odstupné.

Nyní se měla Sampdoria dohodnout s Interem. Ten dostal stejné podmínky jako Stará dáma, během tří let musí vedení Interu do Janova poslat 30 milionů eur.

Schick poté v klubu podepíše pětiletou smlouvu a ročně bude pobírat 1,8 milionů eur. K přestupu ale zatím stále nedošlo a tak stále neříkejme hop.

Poslední posilou pro Inter by se měl stát útočník Lazia Řím Balde Diao Keita. I o něj se zajímal Juventus, zvítězí však Inter. Za dvaadvacetiletého Senegalce by měl Inter uhradit 20 milionů eur.

Kam dál?

Více informací o Inter Milán naleznete zde.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz