Serie A - Perišič nechce s Interem na turné, United zase nechtějí obětovat Martiala

Dnes 12:45 - Přestup Ivana Perišiče do Manchesteru United stále není hotov. Chorvatský středopolař sice chce posílit vítěze Evropské ligy, klub ale požaduje pevně danou sumu. A když Manchesteru nabídl výměnu Perišiče za Anthonyho Martiala, dočkal se negativní odpovědi.

Inter už pomalu začíná tušit, že Ivana Perišiče udržet nedokáže. Chorvatský středopolař chce hrát za Manchester United a podle vlastních slov nechce s Interem odjíždět na předsezónní turné.

Perišič je navíc nyní doma, kde se včera podrobil menší operaci zubu. Poté by ale rád odjel do Anglie, kde by dokončil svůj přestup.

Nerazzurri ovšem stanovili pevně danou částku, za Perišiče chtějí 55 milionů eur. A taková nabídka do Itálie stále nedošla. Proto Inter navrhl další obchod, Inter by za Chorvata získal 25 milionů eur a k tomu francouzského útočníka Anthonyho Martiala.

V Itálii se dokonce hovoří o tom, že Martial projevil zájem nastupovat za Inter, Manchester ale nemá v úmyslu Martiala prodávat. Rudým ďáblům tak zbývá nejspíš jediné, zaplatit 55 milionů eur.

