Serie A - Stará dáma hledá náhradu za Bonucciho, obětuje Cuadrada?

© zimbio.com - Kostas Manolas v létě zamíří do Premier League.

1 Líbilo se

Dnes 15:58 - Juventus na okamžik přestává hledat záložníky a v nejbližší době bude chtít získat náhradu za Leonarda Bonucciho. Vybírat si chce z tria Garay - Manolas - de Vrij, dost možná ale bude muset obětovat jednu ze svých hvězd. Na odchodu má být Juan Cuadrado.

Juventus prodal Leonarda Bonucciho do AC Milán a tak nyní musí intenzivně hledat náhradu. Hlavním favoritem na jeho post je Kostas Manolas.

Obránce římského AS byl blízko k přesunu do Ruska, poté se jednalo o angažmá v Chelsea. Nyní jej chce Juventus, který ale s první nabídkou neuspěl. Podle calciomercato.com Juventus Vlkům nabízel výměnou za Manolase Juana Cuadrada.

Kolumbijský záložník by tak mohl nahradit Mohameda Salaha, který přestoupil do Liverpoolu. AS Řím si ale náhradu za Egypťana našel v Anglii, dorazit má Riyad Mahrez z Leicesteru. Cuadrado navíc AS nemá příliš v oblibě a tak k této výměně pravděpodobně nedojde.

Jiné by to mohlo být u městského rivala AS, Lazia Řím. Tomu by se Cuadrado poměrně hodil, obětovat Stefana de Vrije nicméně asi taktéž nebude chtít. O nizozemského beka navíc stojí i Jürgen Klopp, situace tak ani v tomto případě nebude jednoduchá.

Nejpravděpodobnější náhradou za Leonarda Bonucciho tak může být Ezequiel Garay z Valencie. Podle deníku Tuttosport požaduje španělský celek za Argentince jen 15 milionů eur. Juventus má ale s Valencií velmi dobré vztahy a tak se hovoří o tom, že částku dokáže srazit na pouhých 10 milionů eur.

Kam dál?

Více informací o Juventus FC naleznete zde.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz