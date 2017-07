Serie A - Mahrez souhlasí s přestupem do Říma, má to ale háček

© skysports.com, fotbalportal.cz - Mahrez zůstal v Leicesteru

Dnes 15:26 - Riyad Mahrez podle italských médií souhlasil s přestupem do AS Řím, s klubem se měl dohodnout na podmínkách smlouvy. Vedení loňského vicemistra se ale nemůže dohodnout s Leicesterem, podle manažera Lišek navíc k žádné nabídce dosud nedošlo.

Riyad Mahrez na konci sezóny požádal vedení Leicesteru o přestup, dlouho se přitom spekulovalo o zájmu Arsenalu. Do hry o alžírského reprezentanta ale vstoupil AS Řím a podle italských médií je v tomto ohledu úspěšný.

S Mahrezem se měl dokonce na celém přestupu domluvit, sám hráč údajně souhlasí s podmínkami smlouvy a přestupu tak brání už jen Leicester.

Jenže celá sága okolo Mahreze má jeden zásadní háček. Podle manažera Lišek Craiga Shakespeara totiž dosud k žádné oficiální nabídce nedošlo. "Má pozice je v tomto jednoduchá. Žádnou oficiální nabídku jsme dosud nedostali, tudíž nemáme co řešit," řekl Shakespeare.

Leicester za svou hvězdu požadoval původně 40 milionů eur, nyní by se spokojil s částkou o pět milionů eur nižší. Italská média hlásí, že AS Řím nabízel jen 23 milionů eur a doufá, že druhá nabídka, která by spolu s bonusy měla činit 32 milionů eur, bude úspěšná. Přišla ale do Anglie skutečně nějaká oficiální nabídka?

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz