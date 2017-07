Serie A - AS sází na Nizozemce, do Říma míří i Willems

© zimbio.com - Jetro Willems míří do Říma.

Dnes 15:30 - Kevin Strootman po návratu předvádí vynikající výkony a tak si vedení AS nejspíše řeklo, že mu za odměnu přivede několik krajanů. Z Feyenoordu tak dorazil Rick Karsdorp a na cestě je i obránce PSV Eindhovenu Jetro Willems.

Kevin Strootman se po operaci kolenních vazů vrátil v plné formě a loni odehrál parádní ročník. O nizozemského středopolaře mělo zájem několik klubů v čele s Manchesterem United, Strootman se ale rozhodl v Římě setrvat.

A vedení mu děkuje tím, že do AS přivádí jeho krajany. Vlci již získali Ricka Karsdorpa z Feyenoordu, za mladého středopolaře zaplatili 14 milionů eur.

Z Eredivisie navíc dorazil bek Héctor Moreno, ten ale z Nizozemska nepochází. Dalšího Strootmanova krajana nicméně AS přivede, do Říma odletěl dokončit svůj přestup obránce Jetro Willems.

"Jetro Willems opustil tréninkový tábor a dostal příležitost dokončit svůj přestup. Na žádost zúčastněných stran ale v tuto chvíli nebudeme zveřejňovat detaily," stojí v oficiálním prohlášení PSV Eindhovenu. Za nizozemského reprezentanta by AS mělo zaplatit 9 milionů eur, Willems by poté měl podepsat minimálně čtyřletý kontrakt.

A ještě jedna zajímavá informace, i když zatím se jedná o čirou spekulaci. Podle některých médií by AS rádo vstoupilo do hry o dalšího Nizozemce, Wesleyho Sneijdera. Ten ukončil svou smlouvu v Istanbulu a má jednat se Sampdorií Janov. Je ale možné, že nizozemští hráči v Římě dost možná rekordmana v počtu startů za Oranje zvyklají.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz