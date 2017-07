Serie A - Nainggolan prodlouží v Římě, Inter se tak zaměří na hvězdu Realu

© footballmole - Toni Kroos

Dnes 14:59 - Radja Nainggolan s největší pravděpodobností prodlouží smlouvu v Římě, k odchodu z Bayernu Mnichov se poté příliš nemá Arturo Vidal. Inter Milán tak bude hledat posilu do zálohy ve Španělsku, přijít by mohla hvězda Realu Madrid.

Inter Milán v létě na svého městského rivala pořádně ztrácí. AC Milán přivádí jednu posilou za druhou, Inter toho na trhu zatím příliš neukázal.

Zájem měl o Radju Nainggolana, ten se ale podle posledních informací rozhodl setrvat v Římě a podepsat novou smlouvu. K odchodu se z Bayernu Mnichov nemá ani Arturo Vidal, Nerazzurri tak svou pozornost obrací do Španělska.

A konkrétně do Realu Madrid, Inter by rád získal Toniho Kroose. Mediaset Premium a Corriere della Sera tvrdí, že Kroos už nemá v Realu jistou základní sestavu a mohl by tak Bílý balet opustit.

Vítěz Ligy mistrů nicméně za Kroose požaduje minimálně 70 milionů eur. Zdá se ovšem, že taková částka by Interu nemusela dělat problém. Komplikace ale může přinést Juventus, který by se případně rád do boje o německého reprezentanta zapojil.

Sedmadvacetiletý Němec má v Realu smlouvu do roku 2022 a ročně pobírá 8 milionů eur.

