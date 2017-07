Serie A - Salaha by v Římě mohl nahradit Mahrez

© goal.com - Riyad Mahrez

Dnes 14:20 - Riyad Mahrez na konci května požádal Leicester o přestup. Zdálo se, že by alžírský fotbalista mohl zůstat v Anglii. Podle posledních informací by se ovšem mohl stěhovat na Apeninský poloostrov, zájem o něj má AS Řím.

Šestadvacetiletý alžírský záložník měl blízko k přestupu už loni, měl se stát hráčem Arsenalu. Nakonec setrval v Leicesteru a na úspěšnou sezónu příliš nenavázal.

V květnu tak požádal vedení Lišek o přestup. Zdálo se, že Mahrez zůstane v Anglii, podle posledních informací by ale mohl přestoupit do italské Serii A. Náhradu za Mohameda Salaha hledá AS Řím, který nyní nabídl na Riyada Mahreze 34 milionů eur.

Podle The Sun a Sky Sport Italia se na Mahreze dotazoval ředitel AS Monchi, který by rád co nejdřív získal nějakou tu posilu. Hovoří se i o dalších ofenzivních hráčích, přijít by tak mohl i Anthony Martial z Manchesteru United.

Jednoduché to ale AS Řím mít nebude. 34 milionů eur pravděpodobně stačit nebude, Leicester si přeje částku okolo padesáti milionů eur. Je ale možné, že nakonec bude stačit 42 až 45 milionů eur. Takovou částku přitom AS získalo právě za Mohameda Salaha.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz