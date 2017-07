Serie A - Inter konečně dostal adekvátní nabídku za Perišiče. Opustí Milán?

© Daily Express - Ivan Perišič

Dnes 12:31 - Inter Milán dostal od Manchesteru již pátou nabídku za chorvatského záložníka Ivana Perišiče. A zdá se, že by anglický celek konečně mohl uspět. Perišiče chce José Mourinho do příštího úterý, kdy United odjížději na předsezónní turné.

30 milionů eur, 32, 45 a poté 20 milionů eur plus Matteo Darmian k tomu. Manchester United nabízel za Ivana Perišiče již čtyřikrát, ani jedna nabídka se ovšem nesetkala s úspěchem.

Nerazzurri vyrovnali Financial Fair Play a Perišiče tak nemuseli prodat. Rozhodli se tedy zveřejnit sumu, za kterou může Chorvat odejít. 55 milionů eur se ale Manchesteru United zdálo příliš.

Nyní je však situace jiná a United údajně udělají vše pro to, aby chorvatského záložníka měli k dispozici už do úterý, kdy celý tým odlétá na předsezónní turné do Číny. Hovoří o tom listy jako Daily Telegraph a Guardian.

Manchester United by tak v brzké době měl Interu Milán poslat finální nabídku, tedy 55 milionů eur. A jak již Inter několikrát prohlašoval, za tuto částku Perišiče do Anglie prodá. Přestupu osmadvacetiletého středopolaře tak nic nebrání.

