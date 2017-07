Serie A - Sampdoria má náhradu za Schicka, polského útočníka Kownackého

© Daily Star - David Kownacki

0 Líbilo se

Dnes 11:24 - Sampdoria Janov angažovala polského útočníka Dawida Kownackého jako náhradu za Patricka Schicka, který se chystá přestoupit do Juventusu. Dvacetiletý Kownacki přišel z Lechu Poznaň za 3,25 milionu eur (85 milionů korun) a podepsal smlouvu na pět let.

Kownacki debutoval v polské lize už v 16 letech a stihl v ní nasbírat 94 startů a 21 gólů. Předloni pomohl poznaňskému týmu k mistrovskému titulu. V červnu si zahrál za Polsko na domácím mistrovství Evropy do 21 let, kde se představil i Schick.

Český fotbalista má po vydařené premiérové sezoně v dresu Sampdorie namířeno do Juventusu, který by za něj měl zaplatit 30,5 milionu eur (zhruba 797 milionů korun). Ofenzivu janovského klubu před novou sezonou opustil i kolumbijský reprezentant Luis Muriel, jenž se upsal na pět let Seville. Španělský klub za něj zaplatí 20 milionů eur a případné bonusy.

Redakce / ČTK