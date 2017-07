Serie A - Costa se stane hráčem Juventusu, Stará dáma chce i Matuidiho a údajně vstupuje do hry o Mbappého

© goal.com - Blaise Matuidi v dresu PSG.

Dnes 12:26 - Douglas Costa se do zítřejšího odpoledne stane hráčem Juventusu Turín, německý gigant z Mnichova jej prodá dohromady za 46 milionů eur. Stará dáma by poté chtěla získat i dva hráče z Paris St. Germain a podle posledních informací chce vstoupit do hry o Kyliana Mbappého.

Zatím toho Juventus na přestupovém trhu příliš nepředvedl. Naopak, klub opustili gólman Neto a obránce Dani Alves. Stále navíc není dotáhnutý přesun českého útočníka Patrika Schicka. Již téměř tři týdny se čeká na výsledky zdravotní prohlídky.

Nyní ale Stará dáma konečně začíná konat. Na smlouvě se měla dohodnout s gólmanem Wojciechem Szczesnym a do zítřejšího odpoledne přijde i Douglas Costa z Bayernu Mnichov.

Juventus jej získá dohromady za 46 milionů eur. Prvních šest milionů vynaloží na roční hostování, součástí smlouvy ovšem bude povinná výkupní klauzule za 40 milionů eur. Brazilský středopolař navíc nebude vůbec levný, na poměry Juventusu si přijde opravdu na hodně, ročně bude brát 7 milionů eur.

Dobrou zprávou pro Turín je ale fakt, že celou částku mohou Mnichovu zaplatit v několika ročních splátkách.

Co se dalších posil týče, Juventus stále stojí o ofenzivního středopolaře Fiorentiny Federica Bernardeschiho a dorazit by mohlo i duo z Paris St. Germain. Vedení Staré dámy odjelo do Francie, aby jednalo o kontraktech pro Blaise Matuidiho a Serge Auriera.

Zástupci Juve ale ve Francii údajně nejsou jen kvůli dvěma borcům z Paříže. Italský mistr totiž má brzy vstoupit do hry o hvězdu Monaka Kyliana Mbappého. O vycházející superhvězdu se intenzivně zajímá několik velkoklubů, hlavním favoritem na případný zisk kanonýra knížecího klubu je ale Real Madrid.



Kylian Mbappé v dresu francouzského Monaka slaví branku. (zdroj: zimbio.com)

Juventus podle informací italských deníků ale pozorně sleduje celou situaci a ve vhodný moment údajně přijde se svou nabídkou.

