Serie A - United Matiče nezískají, větší šanci má Inter

© skysports.com - Nemanja Matic

0 Líbilo se

Dnes 12:11 - Chelsea se po příchodu Romelua Lukakua do Manchesteru United rozhodla neprodávat na Old Trafford srbského středopolaře Nemanju Matiče. Šanci tak má Inter Milán, který by mohl uspět hned se svou první oficiální nabídkou.

Nemanja Matič měl namířeno na Old Trafford. Vše se ale změnilo poté, co Manchester United přebral anglickému mistrovi belgického kanonýra Romelua Lukakua.

Vedení Blues se podle informací anglických médií rozhodlo Matiče do United neprodat, což otevírá cestu italským zájemcům. Ještě nedávno o Srba stál mistrovský Juventus, větším favoritem na zisk brzy devětadvacetiletého hráče je tak Inter Milán.

Corriere dello Sport hlásí, že Inter Milán poslal do Anglie nabídku ve výši čtyřiceti milionů eur. Pokud uvážíme, že Manchester United měl uspět s nabídkou jen o pět milionů eur vyšší, mohl by být italský celek úspěšný.

V případě neúspěchu se srbským záložníkem jsou ve hře další alternativy. V tom případě by se Nerazzurri zaměřili na Stevena N´Zonziho ze Sevilly nebo Matiase Vecina z Fiorentiny. Ten by měl stát jen polovinu toho, co Matič.

Kam dál?

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Více informací o Inter Milán naleznete zde.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz