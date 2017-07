Serie A - Donnarumma s AC nejspíše prodlouží. Jak bude vypadat jeho výkupní klauzule?

© zimbio.com - Gianluigi Donnarumma opustí AC Milán.

Dnes 14:28 - Gianluigi Donnarumma se s milánským AC přeci jen dohodne na novém kontraktu, který by měl platit až do roku 2021. Otázkou ale zůstává, jak nakonec bude vypadat výkupní klauzule. Bude nižší v případě nepostupu Rossoneri do Ligy mistrů?

Zdá se, že AC Milán se nakonec s Gianluigim Donnarummou dohodne na novém kontraktu. Již několikrát se v průběhu týdne sešli Mino Raiola, Gianluigi Donnarumma a vedení a jednalo o novém kontraktu pro mladou gólmanskou hvězdu.

A zřejmě došlo k dohodě. Původně měl Donnarumma podepsat do roku 2022. Ročně si měl přijít na 6 milionů eur a ve hře měla být i výkupní klauzule v případě, že se AC Milán nekvalifikuje do Ligy mistrů. Nakonec ale došlo k menším úpravám.

Gianluca Di Marzio přišel s informací, že klauzule v případě neúspěchu Rossoneri v pohárové Evropě nebude. Smlouva bude na 6 milionů eur ročně, platit ale bude jen do roku 2021.

AC navíc chtělo klauzuli nastavit na 100 milionů eur, konečná dohoda ale zní jinak. Klauzule činí 80 milionů eur v jakémkoliv případě.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz