Serie A - Juventus vidí problém v záloze, do poloviny července mají dorazit Costa a Bernardeschi

Dnes 13:23 - Stará dáma se při letním přestupovém období chce zaměřit především na středovou linii. A podle posledních informací italských deníků bude úspěšná. Již brzy by měla získat Douglase Costu a Federica Bernardeschiho. Kolik za toto duo zaplatí?

Podle deníků La Stampa a Tuttosport Juventus brzy získá středopolařské duo Federico Bernardeschi - Douglas Costa. Právě v záloze vidí Stará dáma největší problém a proto ji chce výrazně posílit.

S Douglasem Costou už je italský mistr dohodnutý, údajně zbývá doladit poslední detaily. Bayern Mnichov pošle brazilského záložníka na roční hostování, ve smlouvě ale bude uvedena povinná opce na trvalý přestup hráče.

Německý velkoklub poté získá minimálně 40 milionů eur, dalších 10 milionů eur může dorazit v podobě bonusů. A velmi podobné je to i u mladého záložníka Fiorentiny.

Federico Bernardeschi chce přestoupit k italskému mistrovi, který tak fialkám taktéž pošle 40 milionů eur a následovat budou i bonusy. Kromě toho připadá v úvahu i hráčská kompenzace, do Florencie by mohl putovat Tomas Rincón či Riccardo Orsolini. Ten by ale dorazil jen na hostování.

Problém je ale v představě obou klubů o placení částky. Zatímco Juventus by rád sumu rozložil do tří let, Fiorentina chce za Itala jednorázovou platbu.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz