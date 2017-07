Serie A - United se Perišiče nevzdali, přichází i s hráčskou kompenzací

© reddevilarmada.com - Ivan Perišič

Dnes 13:10 - V Manchesteru se momentálně řeší Romelu Lukaku, vedení Rudých ďáblů ale rozhodně nezapomnělo ani na Ivana Perišiče. Chorvatského středopolaře stále chtějí a Interu Milán tak kromě finančního vyrovnání nabídnou i hráčskou kompenzaci.

Inter si až překvapivě snadno vyřešil situaci s Financial Fair Play a může se tak pustit do posilování. To ale neznamená, že o některé hráče nemůže přijít.

Nedávno sice vedení Nerazzurri potvrdilo, že Ivana Perišiče prodávat nehodlá a místo toho s ním prodlouží smlouvu. Manchester United ale snahu o získání chorvatského středopolaře nevzdal a připravil pro italský celek další nabídku.

United hodlají Interu předat 20 milionů eur a k tomu italského obránce Mattea Darmiana. Několik nabídek už ovšem Inter odmítl a zdá se, že jinak tomu nebude ani nyní.

Perišič má totiž hodnotu 55 milionů eur, zatímco Darmian pouhých 20. Vedení United tak bude muset sáhnout hlouběji do kapsy a k Darmianovi přihodit minimálně 35 milionů eur. V tom případě by Inter pravděpodobně souhlasil, neboť o Darmiana stojí i Juventus. A Inter velmi rád využije příležitosti, jak alespoň na přestupovém trhu nad Starou dámou zvítězit.

