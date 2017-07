Serie A - Donnarummy se kvůli maturitě zastala italská ministryně školství

© Goal.com - Gianluigi Donnarumma

Dnes 09:34 - Brankáře Gianluigiho Donnarummy, který se stal terčem kritiky, protože místo maturity odletěl na dovolenou na Ibizu, se zastala italská ministryně školství Valeria Fedeliová. Osmnáctiletého fotbalistu ale vyzvala, aby si zkoušku dodělal.

Donnarumma neprožívá klidné léto. Nejprve se do něj fanoušci i média pustili kvůli tomu, že odmítl prodloužit smlouvu s AC Milán. Poté byl zkritizován za to, že si kvůli účasti na mistrovství Evropy hráčů do 21 let nechal přeložit maturitu, ale nakonec místo ní odcestoval s přítelkyní na dovolenou.

"Drahý Gigio, hodně se o tobě teď mluví v médiích. A nejen kvůli smlouvě s Milánem, ale zejména kvůli rozhodnutí vynechat zkoušku," napsala Fedeliová v otevřeném dopise v deníku Gazzetta dello Sport. "Kdo dneska potřebuje nějaký kus papíru, říkají jedni. Je nezodpovědný, jako vzor pro mladé by se podle toho měl chovat, přidávají další," dodala.

"Určitě jsi rozhodnutí zvážil a nikdo nemá právo tě soudit. Otevřeně však říkám, že doufám, že dokončíš, co jsi začal a příští rok zkoušku bez otálení absolvuješ," uvedla. "Ukaž, tak jako mnozí jiní, že nohy a hlava můžou fungovat dohromady, že vrcholový sport a studium nejsou neslučitelné," dodala.

Redakce / ČTK