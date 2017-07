Serie A - Inter zvažuje pokutu pro Perišiče za beachvolejbal

© Bleacher Report - Ivan Perišič

Dnes 12:19 - Chorvatský fotbalista Ivan Perišič možná dostane od Interu Milán trest za krátkodobý přesun k plážovému volejbalu. Podle italských médií vedení klubu zvažuje, že útočníkovi vyměří pokutu, protože se mohl zranit.

Perišič, o něhož má velký zájem Manchester United, startoval v minulém týdnu na domácím majoru Světového okruhu s elitou na písku v Poreči.

"Vždycky to byl můj sen, hraju beachvolejbal od deseti let. Hrozně mě to baví a každé léto se mu věnuju s kamarády ve Splitu. Díky za tu šanci. Bylo to úžasné, i když jsme prohráli," řekl v Poreči hráč Interu, odkud po dvou sezonách možná odejde. Zájemce za něj ale musí zaplatit 50 milionů eur. Manchester zatím nabídl 40 milionů.

Protože se mohl při beachvolejbalu zranit a ohrozit svou fotbalovou kariéru, Inter mu údajně chce dát mu pokutu. Navíc kdyby se mu senzačně podařilo postoupit do play off, nestihl by Perišič začátek přípravy s milánským klubem.

S Nikšou Dell’Orco si zahráli tři zápasy ve skupině, v níž měli Brazilce a dvě americké dvojice. Proti profesionálům vše prohráli 0:2, nejvíce bodů v setu dali 16.

Redakce / ČTK