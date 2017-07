Serie A - Vysněný záložník pro Inter: Nainggolan, Keita nebo Vidal

© bleacherreport.com - Arturo Vidal

Dnes 14:52 - Arturo Vidal by se po dvou letech mohl vrátit do italské Serie A, zájem o něj má Inter Milán. Ten hledá svého vysněného středopolaře, za kterého hodlá utratit až 60 milionů eur. Kromě Vidala Inter půjde i po Nainggolanovi či Keitovi.

Z Paříže si chce Inter přivést Adriena Rabiota a Ángela di Maríu, investovat ale hodlá daleko více. 60 milionů eur má Suning Group připraveno pro jednoho záložníka z tria Arturo Vidal - Radja Nainggolan - Naby Keita.

Inter se dokázal vejít do Financial Fair Play, aniž by musel prodat jediného hráče. Nyní se chce vrhnout na nakupování.

Největším favoritem na místo v Interu je Radja Nainggolan. Podle La Gazzetta dello Sport jej chce získat Luciano Spalletti, který Nainggolana v uplynulých letech trénoval. V Itálli se domnívají, že částka 60 milionů eur bude bohatě stačit.

Nainggolan navíc stále s Římem nepodepsal novou smlouvu, což mnohé naznačuje. Druhou volbou je Arturo Vidal, který by se mohl po dvou letech vrátit do Serie A. Bývalý hráč Juventusu je ale spíše přáním Nerazzurri, Bayern se chilského záložníka vzdávat nechce.

Třetí jmenovaný, Naby Keita, je příslibem do budoucnosti. Dvaadvacetiletý záložník loni v Lipsku vstřelil osm branek, přidal osm asistencí a vzbudil pozornost velkoklubů. Zajímá se o něj i Liverpool, který je ochoten nabídnout až 80 milionů eur.



Naby Keita má za sebou povedenou sezónu. (zdroj: zimbio.com)

