Serie A - Návrat Sneijdera do Itálie je prý hotovou věcí

Dnes 16:04 - Sampdoria by si měla udobřit své fanoušky a po prodeji Patrika Schicka by měla získat nizozemského záložníka Wesleyho Sneijdera. Ten v Itálii prožil nejlepší období své kariéry, když v roce 2010 získal s Interem Milán treble.

V posledních dnech se o Wesley Sneijderovi spekulovalo opravdu výrazně. Nejprve měl zamířit do Montrealu, následně v úvahu přicházela Bologna a nedávno panovala jistota ohledně jeho působení v Los Angeles Galaxy.

Vše je ale nakonec jinak. Sampdoria si po odchodech Milana Škriniara a Patrika Schicka udobří své fanoušky a s největší pravděpodobností podepíše nizozemského středopolaře, který v Itálii prožil nejlepší období své kariéry.

V roce 2010 získal s Interem treble, o tři roky později ale odešel do Galatasaraye. Tomu se letos nedařilo, v Turecku skončil na čtvrtém místě i přesto, že Sneijder vstřelil pět branek a na dalších patnáct přihrál.

Sneijder má v Istanbulu smlouvu ještě na jednu sezónu, může ji ale rozvázat. A to se také stane, což nyní potvrdil hráčův agent Guido Albers, podle kterého chce Nizozemec do Janova. "Wesley chce hrát v Sampdorii, nyní je to jeho priorita," řekl Albers.

Podle Sky Sport Italia má Sneijder v Sampdorii podepsat dvouletý kontrakt, během kterého by si měl přijít na 5 milionů eur.

A ještě jedna dobrá zpráva pro fanoušky Sampdorie, spolu s třiatřicetiletým nizozemským středopolařem by měl z Fiorentiny dorazit Josip Iličič. S ním už má Janov taktéž dohodu.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz