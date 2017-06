Serie A - Milán jde do boje, získat chce Kaliniče nebo Aubameyanga

© bild.de - Pierre-Emerick Aubameyang

1 Líbilo se

Dnes 13:37 - AC Milán již získal Andrého Silvu a brzy dotáhne i příchod Fabia Boriniho. Útočnou jedničku ale Rossoneri stále nemají. Nyní ale jdou do boje a plánují získat Nikolu Kaliniče nebo kanonýra Borussie Dortmund Pierre-Emericka Aubameyanga.

AC Milán podepsal Andrého Silvu a ze Sunderlandu brzy získá Fabia Boriniho. Jenže útočník číslo jedna stále chybí. Carlos Bacca a Gianluca Lapadula jsou na odchodu a AC tak chce superkanonýra.

Proto hodlá brzy nabídnout za Nikolu Kaliniče z Fiorentiny a Pierre-Emericka Aubameyanga z Borussie Dortmund. Jenže se zdá, že v případě druhého jmenovaného už má smůlu.

Aubameyang, o kterém se ještě nedávno hovořilo jako o nové posile Paris St. Germain, má namířeno do Číny. Již brzy by měl podepsat s týmem Tianjin Quanjian. Čínský klub nabídl Dortmundu 75 milionů eur a gabonský útočník by údajně měl ročně pobírat až 25 milionů eur!

Rossoneri se tak pravděpodobně zaměří na střelce Fiorentiny. Ten mohl již v lednu zamířit do klubu, kde nyní míří Aubameyanga. Fiorentina mohla inkasovat 50 milionů eur, nicméně k přestupu nakonec nedošlo.

Nyní má Kalinič blízko k Milánu, fialky ale 50 milionů eur očekávat nemohou. AC Milán hodlá nabídnout částku o 15 milionů eur nižší.

Kam dál?

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz