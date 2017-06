Serie A - Inter už se rozhodl, prodá Perišiče?

© reddevilarmada.com - Ivan Perišič

Dnes 13:28 - Inter Milán do konce června potřebuje vyrovnat Financial Fair Play, aby mohl v létě pořádně nakupovat. Proto se hovořilo o tom, že do Manchesteru United prodá chorvatského středopolaře Ivana Perišiče. Situace se ovšem změnila.

30 milionů eur, přesně za tolik potřebuje Inter Milán prodat hráče, aby vyrovnal Financial Fair Play a mohl v létě posilovat.

A takovou sumu nabízel Manchester United za chorvatského záložníka Ivana Perišiče. Jenže Inter dnes definitivně rozhodl o tom, že Chorvat je na prodej jen za 50 milionů eur. Podle Gazzetta dello Sport Rudí ďáblové tuto částku rozhodně nenabídnou a tak Perišič zůstane v Itálii.

Navíc by měl velmi brzy podepsat nový kontrakt. Ten současný mu běží do roku 2020 a momentálně vydělává 3,5 milionů eur za sezónu. Nový kontrakt by měl trvat do roku 2022 a Perišič by měl pobírat 4 miliony eur plus několik zajímavých bonusů.

A jak Nerazzurri vyřeší Financial Fair Play? Prodejem Stevana Jovetiče a Évera Banegy. Za oba hráče by Inter měl získat minimálně 25 milionů eur, z Interu tak pravděpodobně odejde ještě třetí hráč.

