Serie A - Kam s Jovetičem? Sevilla jej nezíská, Inter ho nechce

Dnes 15:56 - Inter Milán Stevana Jovetiče nechce, prodat jej touží ale za 14 milionů eur. To si Sevilla dovolit nemůže a tak černohorský útočník znovu změní dres. Zůstat by mohl v Itálii, v úvahu ovšem připadá i angažmá v Turecku.

Ve Španělsku Stevan Jovetič svou kariéru oživil, ne ovšem natolik, aby za něj Sevilla zaplatila výkupní klauzuli ve výši čtrnácti milionů eur.

Jovetič, který chtěl ve Španělsku zůstat, se tak vrátil do Interu Milán. Tam ale o něj nestojí a Jovetič tak znovu zamíří jinam. Podle posledních informací by mohl setrvat v Serii A, zájem o něj totiž má AS Řím.

Získat jej chce Ramón Rodríguez Verdejo, známý především pod jménem Monchi. Ten přivedl Jovetiče jako sportovní ředitel do Sevilly v lednu a nyní úřaduje v hlavním italském městě.

Inter by ovšem v tom případě částku za černohorského útočníka zvýšil, stát by Jovetič mohl až 17 milionů eur. Nejlepším řešením pro Inter by tak byl odchod bývalého hráče Fiorentiny či Manchesteru City do zahraničí.

Podle Sporvadisi.com o Jovetiče stojí Galatasaray, nicméně Jovetič upřednostňuje Sevillu, případné setrvání v italské Serii A.

