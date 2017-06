Serie A - Inter jde Staré dámě vyfouknout Costu, vytvořil vlastní nabídku

© twitter.com - Douglas Costa už je hráčem Bayernu

Dnes 14:44 - Juventus by nakonec mohl přijít o Douglase Costu, kterého chde získat z Bayernu Mnichov. Vlastní nabídku totiž vytvořil Inter Milán, jehož vedení o Costovi hovoří jako o ideální náhradě za chorvatského středopolaře Ivana Perišiče.

Juventus nemá v úmyslu uhnout a Bayernu Mnichov tak nenabídne požadovanou částku ve výši padesáti milionů eur. Momentálně se Stará dáma zastavila na čtyřiceti a zvyšovat tuto sumu nebude.

Nastal tak ideální čas pro Inter Milán, který by konečně mohl Juventusu vyfouknout nějakého hráče. Proto vytvořil vlastní nabídku, kterou brzy do Mnichova pošle. Podle Mediaset Premium by se mělo jednat o 35 milionů eur plus jednu, dosud neznámou hráčskou kompenzaci.

V Miláně si myslí, že Douglas Costa by byl ideální náhradou za Ivana Perišiče, který má namířeno do Premier League. Nejblíže k němu má Manchester United, ani v tomto případě ale zdaleka není hotovo. Více se můžeme dočíst zde.

Především ale Milán sází na to, že přemluví samotného hráče. Zatímco Turín Brazilci nabízel 6,5 milionů eur za sezónu, Inter si může dovolit až 8 milionů eur. A i to by nakonec mohlo rozhodnout.

