Serie A - Rudí ďáblové po Perišičovi cílí na Bernardeschiho, objektem zájmu zůstává i Nainggolan

Dnes 11:42 - Manchester United si ze Serie A vyhlédl Ivana Perišiče, Inter Milán ale požaduje příliš vysokou sumu. Rudí ďáblové se tak nejspíš zaměří na Federica Bernardeschiho z Fiorentiny, objektem zájmu ale nadále zůstává i Radja Nainggolan.

O Radju Nainggolana se kromě United zajímají i v Chelsea a Arsenalu. Podle Il Tempo ale může rozhodnout nabízená suma pro hráče a vedení Rudých ďáblů údajně nabízí až 7,5 milionů eur ročně. Tuto informaci Belgičan nepotvrdil, ovšem ani nevyvrátil.

"Možná to je pravda, možná ne. Nyní jedu na dovolenou, kterou si chci užít. Až poté uvidíme, co bude." řekl Nainggolan, který následně znovu potvrdil, že v Římě je šťastný.



Radja Nainggolan je v Římě šťastný, přesto by mohl odejít. (zdroj: zimbio.com)

Prioritou pro United byl ovšem ze Serie A Ivan Perišič. Záložník Interu Milán je ale pro Manchester příliš drahý, Nerazzurri za něj požadují 55 milionů eur. Pokud Inter nesleví ze svých požadavků, podle Mediaset Premium se José Mourinho zaměří na Federica Bernardeschiho.

Autor trefy, která rozhodla o postupu Itálie do semifinále na ME do jednadvaceti let, má ve Fiorentině smlouvu jen do konce příští sezóny.

O Bernardeschiho stojí především Juventus, který nabízí 40 milionů eur plus bonusy. Fialky ovšem nechtějí posilovat italské konkurenty a přesun k United by tak byl schůdnější. Pokud ovšem Mourinho chce italského středopolaře získat, bude muset zaplatit minimálně 45 milionů eur.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz