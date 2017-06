Serie A - Schick čeká, jak dopadnou výsledky prohlídky v Turíně

© YouTube - Patrik Shick

Dnes 10:15 - Fotbalista Patrik Schick čeká na výsledky zdravotní prohlídky, na kterou si ve čtvrtek odskočil do Turína během volného dne na evropském šampionátu jednadvacítek v Polsku. Pokud budou v pořádku, měl by se hlásit na přípravu v Juventusu, jehož posilou by se měl stát.

"Absolvoval jsem zdravotní prohlídku, čeká se akorát na výsledky. Uvidíme, jak dopadnou. Myslím, že je to otázka pár dnů," řekl Schick novinářům po sobotním závěrečném zápase základní skupiny ME do 21 let a porážce 2:4 s Dánskem.

Na dotaz, zda se bude hlásit na přípravu v Juventusu, pokud výsledky dopadnou dobře, odpověděl jednadvacetiletý talent, že by to tak asi mělo být.

Schick má za sebou povedenou první sezonu v Sampdorii Janov, za kterou v italské lize nastřílel jedenáct branek. Úřadující mistr Juventus má podle italských médií za bývalého hráče Sparty Praha a Bohemians 1905 zaplatit 30,5 milionu eur (zhruba 797 milionů korun).

"Už ten zájem byl pro mě takové vysvědčení za práci odmalička, co jsem tomu dával. Myslím, že je to i takový splněný sen. Hodně jsme o to přemýšleli, chtěl bych to zkusit. Nikdy nevíte, co se stane," řekl Schick.

"Je to trošku zvláštní, že po roce v Bohemce a roce v Sampdorii přišel takovýhle zájem i z ostatních velkých klubů. S tím jsem úplně nepočítal. Bude to výzva. Juventus je velký klub, takže bych měl počítat s tím, že to bude těžší než v Sampdorii," dodal.

Prohlídka během ME jednadvacítek mu prý koncentraci na turnaj neubrala. "Ten den byl volný, měli jsme jen lehký regenerační trénink. Myslím, že to vůbec nic nenarušilo," řekl Schick. "Samozřejmě potom se to trošku uvolnilo, nějak se to posunulo. Ale já přijel na turnaj s čistou hlavou, nechtěl jsem se nechat nějakým způsobem rozhodit," dodal.

Český celek musel proti Dánsku hodně útočit, protože potřeboval k postupu vyhrát minimálně o tři góly. "Chtěli jsme hrát vzadu hlavně s nulou, což se ze začátku nepovedlo. Celou dobu jsme museli dotahovat a hrát vzadu na riziko. Nevyplatilo se to," uvedl Schick.

Mrzelo ho, že jednadvacítka vypadla na Euru už po skupině. "Jsme zklamaní, že jsme nepostoupili. Ale nemyslím si, že bychom tady udělali ostudu. Sice jsme skončili poslední, ale i diváci na konci ocenili, že jsme pro to udělali maximum. Je nám líto, že to nevyšlo," řekl Schick.

"Na startu kvalifikace se do nás velké naděje nevkládaly. Už to, že jsme postoupili, bylo pro mnohé překvapení. První velký úkol jsme splnili. Týmy na šampionátu už jsou špičkové. Samozřejmě šance postoupit nebyla úplně vysoká, ale zase ne úplně nereálná. Ale na postup jsme asi neměli a soupeři byli lepší," dodal s deseti góly nejlepší střelec kvalifikace.

Na ME dal jednu branku v posledním duelu s Dány. "Bohužel neměl jsem na tomhle turnaji střelecké štěstí, že by mi to tam padalo. Dostali jsme s Dánskem i hodně gólů. Prostě to nevyšlo," doplnil.

Redakce / ČTK