Serie A - Cristiano Ronaldo? Máme pro něj v Juventusu místo, láká hvězdu Del Piero

© fourfourtwo.com, zimbio.com, fotbalportal.cz - Cristiano by u nás v Juventusu měl místo, říká Del Piero

0 Líbilo se

Dnes 09:31 - Nenajde se snad klub, který by jej nechtěl mít v týmu. Po údajném rozzuření Cristiana Ronalda kvůli situaci ohledně jeho údajného neplacení daní se strhla lavina spekulací, kam všude by mohla portugalská hvězda přestoupit. Nyní se do diskuze zapojil i Alessandro Del Piero. Ten by byl rád, kdyby se Cristiano Ronaldo opravdu odhodlal Real Madrid opustit, aby jej viděl v dresu Juventusu.

Španělské daňové úřady obvinily Cristina Ronalda z údajného daňového podvodu, při kterém hráč Realu Madrid dluží na daních 14,7 miliónu eur. To Portugalce naštvalo tak, že měl podle některých médií prohlásit, že chce ze Španělska okamžitě odejít.

A kam by mohl přestoupit? Ve hře je jistě návrat do Manchesteru United. Hlásí se i Paris Saint-Germain, který by jej se svými takřka neomezenými finančními prostředky zvládl z Realu vykoupit a nabídnout mu královský plat.

Teď se k situaci vyjádřil i Alessandro Del Piero. „Jeho“ Juventus ve finále letošního ročníku Ligy mistrů podlehl Realu Madrid a právě Cristiano Ronaldo jej ztrestal dvěma góly. Del Piero v roce 1996 vyhrál s Juventusem Champions League. Od té doby ale Stará dáma na triumf v milionářské soutěži čeká.

„Doufám, že ji znovu vyhrajeme. A pokud Cristiano Ronaldo skutečně není šťastný a chce opustit Real Madrid, tak v Juventusu pro něj máme dostatek místa.“

Čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů a také čtyřnásobný držitel Zlatého míče má v Realu Madrid smlouvu do roku 2021.

Kam dál?

Více informací o Real Madrid CF naleznete zde.

Více informací o Juventus FC naleznete zde.

Michal Čermák / fourfourtwo.com, fotbalportal.cz