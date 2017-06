Serie A - Se Sandrem i Bonucci, Conte chce do Turína poslat pořádný balík

© skysports.com, fotbalportal.cz, forzaitalianfootball.com - Bonucci se s Contem v Chelsea nesejde

Dnes 15:36 - Bývalý trenér Juventusu Turín Antonio Conte chce do Chelsea minimálně jednoho hvězdného beka Staré dámy. Podle deníku La Stampa ovšem nyní Conte přichází s bombou, kromě Alexe Sandra chce Juve připravit i o Leonarda Bonucciho.

Jednotlivé nabídky za oba obránce Juventus již několikrát odmítl, nicméně nyní přichází Chelsea s dalším návrhem. Antonio Conte podle deníku La Stampa chce získat oba beky, tedy Leonarda Bonucciho a Alexe Sandra.

A do Turína poslal úvodní nabídku, ta činí 113 milionů eur. Generální ředitel Juve Beppe Marotta nedávno potvrdil, že Juventus dostal za Sandra pořádnou nabídku, více se ale k situaci dosud nevyjádřil.

Podle La Gazzetta dello Sport ovšem Stará dáma za brazilského obránce požaduje minimálně 65 milionů eur. V tom případě by Blues vyšel Bonucci na necelých 50 milionů eur. Očekává se, že italský mistr nabídku odmítne, přijít by nicméně měla další a notně vylepšená.

Italská média spekulují o tom, že Juventus by nakonec kývl na částku 125 milionů eur. Mezitím se v Turíně hovoří o případných náhradách. Stará dáma by měla získat Dalberta z Nice a Leonarda Spinazzolu z Atalanty. Ten v Bergamu hostuje právě z Turína a vrátit by se měl až po příští sezóně.

Massimiliano Allegri nicméně uvažuje o tom, že si Spinazzolu stáhne už letos.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz