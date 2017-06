Serie A - Když vy Moratu, tak my Dybalu? Alves má přemlouvat Argentince do Premier League

© dailymail.co.uk - Paulo Dybala

Dnes 15:21 - Manchester United by již brzy mohl získat Álvara Moratu. Manchester City by rád ihned reagoval, údajně zacílil na Paula Dybalu. Toho má k angažmá u Citizens přemlouvat Dani Alves, který v nejbližší době s týmem manažera Pepa Guardioly podepíše nový kontrakt.

Dani Alves se brzy rozloučí s Juventusem a zamíří do Premier League, kde s největší pravděpodobností podepíše kontrakt s Manchesterem City.

A spolu s ním by údajně mohl přijít i Paulo Dybala, argentinský útočník, o kterém Alves prohlásil, že pokud chce naplno rozvinout svůj potenciál, měl by Starou dámu opustit. A Alves doufá, že by k tomu mohlo dojít už nyní.

Deník Corriere dello Sport tak spekuluje o tom, že Juventusu brzy přijde první nabídka za argentinského kanonýra, který v uplynulé sezóně nasázel devatenáct branek. Mělo by se jednat o částku nad 75 milionů eur.

Co se samotného hráče týče, ten o přestupu momentálně neuvažuje. V dubnu prodloužil s italským mistrem kontrakt do roku 2022 a Starou dámu zradit nechce. Uvidíme ovšem, s čím případně Manchester City přijde.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz