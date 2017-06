Serie A - Chelsea se v boji o Sandra nevzdává, Juventus navíc začíná povolovat

© www.tuttosport.com - Alex Sandro

0 Líbilo se

Dnes 13:44 - Brazilský obránce Alex Sandro by přeci jen mohl zamířit do Chelsea. Anglický mistr plánuje zvýšit svou nabídku a Stará dáma začíná pomalu povolovat. Sandrovi by k přestupu do Premier League mohl pomoci i bek Nice Dalbert.

„Naší touhou je neprodat žádného z našich nejdůležitějších hráčů. Řekli jsme ne na velmi dobrou nabídku Chelsea na Alexe Sandra. Ale víme, že bojujeme s kluby, které jsou schopny nabízet mzdy, jež pro nás nejsou racionální. Hráči jsou vždycky svým pánem. Nevím, jak na to zareagoval Alex Sandro,“ prohlásil nedávno generální ředitel Staré dámy Giuseppe Marotta.

Chelsea měla nabízet až 60 milionů eur, u Juventusu ale neuspěla. Nyní má být ovšem situace zcela jiná a italský mistr údajně povolil.

"Za Sandra dnes přišla další nabídka. Žádného z našich kvalitních hráčů pustit nechceme, ale pokud Sandro bude chtít odejít, pustíme ho. Nechceme zde nikoho držet proti jeho vůli," řekl Marotta.

Výrazně by Sandrovi v jeho přesunu do Premier League mohl pomoci bek OGC Nice Dalbert, který v současné chvíli jedná právě s Juventusem.



Dalbert je na cestě do Serie A. (zdroj: zimbio.com)

Podle Globoesporte.com se o třiadvacetiletého obránce zajímal i Inter Milán, který ale nenabídl částku ve výši patnácti milionů eur. To Turínu problémy nečiní a Brazilec by se brzy měl stát posilou italského mistra. Právě Dalbert by poté uvolnil Sandra do Chelsea.

Kam dál?

Více informací o Juventus FC naleznete zde.

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz