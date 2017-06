Serie A - V Itálii se spekuluje o návratu Wesleyho Sneijdera

© whoateallthepies.tv - Wesley Sneijder - záložník italského Interu Milán.

Dnes 13:25 - V roce 2010 byl jednoznačně nejlepším fotbalistou Evropy, Zlatý míč si přesto Wesley Sneijder neodnesl. Tehdejší hráč Interu Milán v uplynulém roce působil v Galatasarayi Istanbul, Turecko ale po necelých pěti letech opustí. Nyní se začíná spekulovat o jeho návratu na Apeninský poloostrov.

S Interem Milán v roce 2010 získal treble. Wesley Sneijder byl tehdy jednoznačně nejlepším hráčem Evropy, Zlatý míč ale trestuhodně nedostal.

Za italský celek následně odehrál ještě dva a půl roku, načež se v lednu 2013 vydal do Turecka. Po čtyřech a půl letech ale Galatasaray nyní opouští, podle všech informací by měl zamířit do Major League Soccer a posílit Montreal Impact.

Jenže během jednání Sneijdera s Montrealem se zrodil jeden velmi zajímavý nápad. Montreal je totiž sesterským klubem Boloni, která chce nizozemského záložníka získat na roční hostování.

Jednalo by se tak o velmi zajímavý tah, který by mohl pomoci i Sneijderovi. Ten by zůstal v Evropě a byl by na očích nizozemským trenérům. Holanďané totiž stále bojují o světový šampionát v Rusku a Sneijder by tak měl větší možnost zasáhnout do dění.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz