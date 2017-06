Serie A - Schick podstoupil prohlídku v Juventusu, přestup dotáhne až po ME

© The Score - Patrik Schick

Dnes 08:20 - Fotbalista Patrik Schick prošel v Juventusu Turín první částí zdravotní prohlídky a následně odjel zpět k českému národnímu týmu do 21 let na mistrovství Evropy v Polsku. Teprve po skončení šampionátu se Schick opět vrátí do Turína, kde bude definitivně uzavřen jeho přestup ze Sampdorie Janov.

"Patrik Schick dnes dokončil velkou část lékařské prohlídky potřebné k jeho přestupu ze Sampdorie. Nyní se vrací k reprezentaci a zbývající formality dokončí, až bude propuštěn z reprezentačních povinností," uvedl Juventus na svém webu.

Jednadvacetiletý fotbalista kvůli kontrole odletěl z Polska, kde je s reprezentací do 21 let na mistrovství Evropy. V sobotu sice čeká český výběr rozhodující zápas o postup ze skupiny proti Dánsku, přesto dal trenér Vítězslav Lavička Schickovi možnost odskočit si na zdravotní testy.

"Jsem moc rád, že mi vedení jednadvacítky tuto cestu umožnilo. Je to pro mě velice důležité," uvedl Schick na webu Fotbalové asociace ČR. "Věřím, že to nakonec pomůže i tady na turnaji, že se vrátím s čistou hlavou a že v sobotním zápase gól dám," dodal.

Reprezentační trenér Lavička námitky proti Schickově cestě do Itálie neměl. "Den po utkání mají hráči, kteří absolvovali většinu času na hřišti, lehký trénink zaměřený na regeneraci. Odpoledne mají všichni osobní volno," uvedl. "Patrik tyto procedury absolvoval hned večer po zápase u našich fyzioterapeutů a masérů," přidal.

Schick má za sebou povedenou první sezonu v Sampdorii Janov, za kterou v italské lize nastřílel jedenáct branek. Úřadující mistr Juventus má podle italských médií za bývalého hráče Sparty a Bohemians 1905 zaplatit 30,5 milionu eur (zhruba 797 milionů korun).

Víc stál z českých fotbalistů pouze Pavel Nedvěd, kterého v roce 2001 právě Juventus koupil z Lazia Řím za zhruba 1,6 miliardy korun. Bývalý reprezentační kapitán a držitel Zlatého míče z roku 2003 v současnosti v turínském celku působí jako viceprezident.

Na mistrovství Evropy odehrál Schick oba dosavadní zápasy, ve kterých český tým prohrál 0:2 s Německem a ve středu porazil 3:1 favorizovanou Itálii. Na turnaji v Polsku se nejlepší střelec celé kvalifikace, ve které dal deset branek, zatím střelecky neprosadil.

Do mládežnického týmu Juventusu rovněž před pár dny zamířil i Schickův krajan Nicolas Penner. Šestnáctiletý záložník, o kterého se podle italských médií zajímaly Bayern Mnichov nebo Borussia Dortmund, přišel do Turína ze Sparty.

Redakce / ČTK