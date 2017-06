Serie A - Arsenal neuspěje ani s Cuadradem, ten začíná jednat ve Francii

© The Sun - Juan Cuadrado

Dnes 15:53 - Arsenal neuspěl s první nabídkou za Juana Cuadrada a zdá se, že další příležitost nedostane. Stará dáma totiž začala jednat s Paris St. Germain. S hráčem už se pařížský velkoklub údajně dohodl, nyní chybí jen souhlas vedení italského mistra.

Arsenal za Juana Cuadrada nabízel 20 milionů eur, to by ale Juventus byl sám proti sobě, kdyby přestup kolumbijského záložníka povolil.

Nedávno totiž uplatnil opci na přestup, Chelsea přitom dohromady zaplatil 25 milionů eur. Stará dáma tak požaduje minimálně 30 milionů eur, ideální by byla suma ještě o pět milionů eur vyšší.

A s takovou částkou údajně nemají problém v Paříži. PSG loni senzačně vypadlo s Barcelonou v Lize mistrů a nezvládlo ani boj o francouzský titul. Před novou sezónou se tak chce výrazně posílit, hlavní posilou je dosud Pierre-Emerick Aubameyang.

Dalším hráčem by mohl být Juan Cuadrado. Ten už nemá figurovat v dalších plánech Massimiliana Allegriho, přesto Juve chce alespoň 30 milionů eur. K takové sumě se už PSG přiblížilo, definitivní dohodě tak nic nebrání. Přestup by údajně mohl být zpečetěn do konce června.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz