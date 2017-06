Serie A - Alves po jediné sezóně opustí Turín, chystá se do Anglie

© Mirror - Dani Alves

Dnes 16:14 - Závěr sezóny mu vyšel, po jediném roce ale Turín opustí. Brazilský obránce Daniel Alves má sice s Juventusem smlouvu do léta roku 2018, Stará dáma ho ale s největší pravděpodobností pustí do Anglie. Tím získá i nějakou finanční kompenzaci.

Dani Alves se po několika letech opět potká s Pepem Guardiolou, neboť minimálně dvouletý kontrakt podepíše s Manchesterem City.

Před uplynulou sezónou přišel Brazilec z Barcelony do Turína jako volný hráč zcela zdarma. Staré dámě pomohl k zisku dalšího Scudetta i italského poháru a zahrál si i finále Ligy mistrů. Ve třiatřiceti zápasech vstřelil šest branek a přidal sedm asistencí.

Vyšel mu především závěr ročníku, další zápasy v dresu Staré dámy ale nepřidá. A to i přesto, že v Turíně má smlouvu do konce příští sezóny. Místo toho se znovu sejde s Guardiolou, Citizens by za něj měli zaplatit necelých 6 milionů eur.

O služby čtyřiatřicetiletého obránce stály i Chelsea a Manchester City, hlavní roli v rozhodování ale hrál právě španělský manažer Pep Guardiola.

