Serie A - Donnarumma to od fandů Rossoneri pořádně schytal, ocitl se pod palbou bankovek

© Daily Star - Gianluigi Donnarumma

Včera 23:14 - V Miláně ho zřejmě budou nenávidět. Gianluigi Donnarumma odmítl podepsat s AC nový kontrakt a od té doby to pořádně schytává. Nejprve promluvilo tvrdé jádro fanoušků Rossoneri, dnes se při utkání ME do jednadvaceti let proti Dánsku ocitl pod palbou bankovek.

V těchto dnech to nebude mít Gianluigi Donnarumma jednoduché. Po odmítnutí nového kontraktu promluvilo tvrdé jádro fanoušků AC. To žádá, aby Donnarumma zůstal v Miláně a celou sezónu strávil jen na lavičce.

Nyní přišli fandové AC s další reakcí. V utkání Itálie na mistrovství Evropy do jednadvaceti let na Donnarummu v průběhu utkání hodili několik stovek bankovek.

Samozřejmě se jednalo jen o falešné peníze, každopádně fanoušci Rossoneri opět potvrdili, že Donnarummu už v AC nechtějí.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz