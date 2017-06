Serie A - Je to skandální rozhodnutí, tvrdí vůdce Curva Sud a má řešení

© Twitter - Milánská Curva Sud.

0 Líbilo se

Dnes 15:18 - Vůdce milánské Curva Sud se vyjádřil k tomu, že Gianluigi Donnarumma odmítl prodloužit stávající kontrakt a tím si prakticky vymohl odchod. Fanouškovská základna to považuje za skandální rozhodnutí a má nápad na možné řešení.

Curva Sud Milano, neboli ultras milánského AC, má nápad, jak potrestat Gianluigiho Donnarummu, který odmítl podepsat s Rossoneri nový kontrakt a tím si prakticky vymohl přestup do jiného klubu.

Ve svém prohlášení uvedla, že se jedná o skandál, který by měl mít jen jediné řešení. "Co se stalo, je naprosto skandální," začal své prohlášení šéf Curva Sud pro Corriere dello Sport. "Milán dělal vše pro to, aby jej udržel. Nyní je dle našeho názoru jen jediné řešení, co s ním udělat. Nechat ho celý rok na lavičce," pokračoval vůdce milánských fanoušků.

"Udělal něco, díky čemuž máme ještě větší zlost. Ten dotyčný políbil náš znak po utkání s Juventusem. Ale jak se opovažuje?," doplňoval. "My, jako celá Curva Sud, potvrzujeme naši podporu vedení týmu. Stejnou, jakou jsme předvedli v minulém týdnu," dodal.

Milán ale nejspíš tato slova nevyslyší. Gianluigi Donnarumma s největší pravděpodobností opustí Milán, jelikož ten bude za něj chtít alespoň nějakou finanční kompenzaci.

Kam dál?

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz