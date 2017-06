© bundesliga.com - Luiz Gustavo

0 Líbilo se

Dnes 13:58 - Do 30. června musí Inter vyrovnat Financial Fair Play, následně se může pustit do nakupování. První posilou by měl být Antonio Rüdiger, kterého Luciano Spalletti v již uplynulé sezóně trénoval. Zájem má poté i o Luize Gustava z Wolfsburgu.

Inter Milán musí do 30. června v rámci Financial Fair Play prodat hráče minimálně za 30 milionů eur. Vyřešit to může Ivan Perišič nebo prodej čtyř nepotřebných hráčů.

Poté se nový trenér Luciano Spalletti pustí do posilování. První akvizicí by měl být jeho bývalý svěřenec Antonio Rüdiger. Německý obránce římského AS by zároveň měl být jedinou posilou Interu, která přijde právě od římských Vlků.

Inter a AS mezi sebou uzavřely gentlemanskou dohodu, AS Rüdigera pustí, ale Inter dá od dalších hráčů Říma ruce pryč. Původně Řím za Němce požadoval 35 milionů eur, Inter chtěl částku o deset milionů nižší. Nakonec se oba celky srazily v polovině, Nerazzurri tak zaplatí 30 milionů eur.

Dalším nákupem Interu by mohl být Luiz Gustavo, který poslední sezóny strávil ve Wolfsburgu. Němečtí Vlci ovšem letos hráli baráž o udržení a Gustavovi údajně došla trpělivost.

Brzy třicetiletý záložník tak po čtyřech letech opustí Wolfsburg a dost možná zamíří poprvé ve své kariéře do týmu mimo Bundesligu. Gustavovi končí ve Wolfsburgu smlouva v příští sezóně a dohodě tak nic nebrání. Do Interu by mohl zamířit za 20 milionů eur.

Kam dál?

Více informací o Inter Milán naleznete zde.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz