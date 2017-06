Serie A - Pastore chce opustit PSG, připravuje se návrat do Serie A

© sport.fr - Javier Pastore

Dnes 13:46 - Před šesti lety opouštěl Javier Pastore Palermo za 43 milionů eur, nyní ale argentinský ofenzivní středopolař chce opustit Francii a je nakloněn návratu do Serie A. Zájem by tu byl především ze strany milánských klubů, je ale otázkou, kolik PSG nabídnou.

O Javiera Pastoreho se ještě nedávno zajímaly i velkokluby z anglické Premier League, nyní ale do úvahy přichází návrat do Serie A.

Argentinský záložník přišel do Paris St. Germain v létě roku 2011 z Palerma za 43 milionů eur, po šesti sezónách v Paříži ale nemá ani poloviční hodnotu.

V posledních dvou sezónách toho příliš neodehrál, jen pětkrát se zapsal do střelecké tabulky a Unai Emery s ním nepočítá. Podle slov kouče PSG se Pastore nehodí do systému, který nyní chce pařížský velkoklub praktikovat. Pastore si tak, ačkoliv má smlouvu do léta roku 2019, musí hledat nové angažmá.

Po šesti letech se tak hovoří o návratu do Serie A. Zájem mají oba milánské kluby, přičemž v menší výhodě je Inter. AC už totiž získalo Andrého Silvu, pracuje na příchodu Diega Costy a v hledáčku stále má i Nikolu Kaliniče.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz