Serie A - Plány Lazia: Calhanoglu a výkupní klauzule pro de Vrije

© goal.com - Hakan Calhanoglu

0 Líbilo se

Dnes 17:49 - Lazio Řím by rádo získalo posilu do zálohy, přijít by mohl středopolař Leverkusenu Hakan Calhanoglu. Římané navíc co nedřív chtějí novou smlouvu pro nizozemského obránce Stefana de Vrije. Ten by přesto mohl v létě Itálii opustit.

Na začátku února dostal Hakan Calhanoglu čtyřměsíční trest za porušení smlouvy, sezóna mu tak předčasně skončila. A je docela možné, že tím skončilo i jeho angažmá v Leverkusenu.

O tureckého středopolaře se zajímá Lazio, které hledá kvalitního záložníka. Jenže není samo, o třiadvacetiletého hráče se totiž zajímá i Arsenal či Chelsea. Jen Lazio ovšem hráči nabízí pravidelné herní vytížení, v anglických klubech by musel o své místo v základní sestavě bojovat.

Lazio se navíc probojovalo do Evropské ligy a tak se plně může vyrovnat Arsenalu.

Druhým úkolem pro Lazio je nová smlouva pro nizozemského obránce Stefana de Vrije. O něj je v Evropě velký zájem, přestoupit by mohl do Manchesteru United či Evertonu.



Stefan de Vrij v souboji s Paulem Dybalou. (zdroj: zimbio.com)

Lazio si chce ale Nizozemce pojistit novým kontraktem, ve kterém by byla i výkupní klauzule ve výši třiceti milionů eur. Přesto by pětadvacetiletý bek mohl Římany v létě opustit, Lazio by ale mělo jistotu, že za hráče získá odpovídající sumu.

Kam dál?

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz