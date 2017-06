Serie A - Milán podepsal Silvu, přijde i Costa?

© zimbio.com - André Silva podepsal s AC.

Dnes 17:37 - AC Milán začíná posilovat ve velkém! Dnes získal kanonýra z Porta Andrého Silvu, již brzy by navíc mohl přijít i španělský útočník Diego Costa. Nadále se navíc AC zajímá o Marca Verrattiho či Grzegorze Krychowiaka, tedy hráče Paris St. Germain.

André Silva prošel lékařskou prohlídkou a stal se dnes první velkou posilou milánského AC. Portugalský kanonýr loni nasázel v Portu jednadvacet branek a nyní si poprvé vyzkouší zahraniční angažmá.

AC Milán za Silvu zaplatí 38 milionů eur a hráč by měl u Rossoneri podepsat pětiletou smlouvu. Silva se tak stal čtvrtou posilou AC, do milánského klubu již přišli Mateo Musacchio, Franck Kessie a Ricardo Rodriguez.

Rozhodně ale není poslední posilou. Již brzy by mohl dorazit polský středopolař Grzegorz Krychowiak, který toho po příchodu do Paris St. Germain příliš neodehrál. Stále se hovoří i o Marco Verrattim, ten ale údajně do AC nechce.

Další posilou do útoku by poté mohl být Diego Costa, který již nemá místo v mistrovské Chelsea. Costa by se rád vrátil do Atlétika Madrid, přestup se ale může uskutečnit nejdříve v lednu.

V úvahu tak přichází půlroční hostování u Rossoneri. Po utkání v Makedonii španělský útočník prohlásil. "Milán je fantastický klub s bohatou historií." Získá tak AC v krátké době druhého vynikajícího forvarda?

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz