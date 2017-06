Serie A - Rossoneri zatoužili po Forsbergovi, první nabídku sondoval i AS Řím

© zimbio.com - Emil Forsberg na odchodu z Lipska?

Dnes 15:59 - AC Milán učinil první nabídku Lipsku za švédského ofenzivního středopolaře Emila Forsberga. U německého vicemistra neuspěl, nicméně se dá očekávat druhý pokus. První nabídku Rossoneri sondovali i v Římě, Forsberga by totiž bralo i AS.

Emil Forsberg přestoupil do Lipska před necelými třemi lety za 3,7 milionů eur. Nyní je jeho cena více než osminásobná.

V Lipsku prožil švédský ofenzivní středopolař průlomovou sezónu, nasázel osm branek a stal se dvorním nahrávačem Timo Wernera. Dohromady Forsberg připravil neuvěřitelných 19 branek!

Není tak divu, že se o něj zajímají velkokluby jako Bayern Mnichov či Arsenal. Podle posledních informací by ale mohl skončit v italské Serii A. První oficiální nabídka už dokonce byla odeslána, AC Milán ale s osmnácti miliony neuspěl.

Německý vicemistr požaduje 30 milionů eur, v úvahu přichází nižší částka plus hráčská kompenzace. Jistě se tak dá očekávat nabídka číslo dvě, přijít navíc může i od vedení římských Vlků. AS situaci bedlivě sleduje a v blizké budoucnosti by mělo za Forsberga nabídnout.

