Serie A - Pokud Liverpool nedokončí přesun Salaha, pošle AS Nainggolana do United

Včera 14:06 - AS Řím je kvůli Financial Fair Play v nepříjemné situaci. Pokud se do konce června nedokončí přesun Mohameda Salaha do Liverpoolu, budou muset Vlci s největší pravděpodobností poslat Radju Nainggolana do Manchesteru United.

Zdálo se, že přesunu Mohameda Salaha do Liverpoolu nic nebrání. Opak je ovšem pravdou a podle Mediaset Premium anglický celek trvá na nabídce ve výši dvaatřiceti milionů eur. K tomu přidává i bonusy, AS ale chce minimálně 40 milionů eur.

K přestupu tak zatím nedošlo a AS se dostává do menších problémů. Do 30. června totiž musí vyrovnat závazek vůči Financial Fair Play a získat musí minimálně 30 milionů eur.

Vlci by tak celou situaci mohli vyřešit prodejem Radji Nainggolana. Ten sice nedávno sdělil svůj úmysl setrvat v Římě, loni navíc odmítl nabídky Arsenalu či Chelsea, přesto se zdá, že by Belgičan mohl AS opustit.

O jeho služby stojí Manchester United, který nabízí 35 milionů eur. Sám Nainggolan sice zopakoval svůj slib Římu, ale přesun nevyloučil. "Dal jsem slib Římanům, ale uvidíme. Může to být pravda a nemusí," řekl Nainggolan pro SkySports.

"Nyní myslím jen na dovolenou a relax. O svou budoucnost se nestarám. Dal jsem slib AS a nyní už je to na jiných lidech, jak se k tomu postaví," dodal belgický středopolař.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz