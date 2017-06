Serie A - Spalletti má k dispozici 110 milionů eur, koho chce do svého týmu?

© zimbio.com - Radja Nainggolan do Interu?

0 Líbilo se

Dnes 13:23 - Luciano Spalletti již brzy převezme Inter Milán a k dispozici dostane 110 milionů eur. Ty by měl použít na nákup hráčů, od kterých si slibuje útok na Scudetto. Dorazit by tak například mohl Radja Nainggolan. O koho dále má Inter zájem?

110 milionů eur je mimochodem částka, kterou Inter požaduje za Maura Icardiho. Pokud by někdo byl ochoten nabídnout tuto sumu, kapitán Interu by Milán opustil.

Za jednoho hráče by si pak Inter mohl dovolit hned pět borců, které má nový trenér Luciano Spalletti na svém seznamu. Číslem jedna je Radja Nainggolan, se kterým Spalletti spolupracoval v Římě. Jednoduché jednání to ale rozhodně nebude, neboť Nainggolan nedávno sdělil svůj úmysl setrvat v hlavním italském městě.

Do zálohy by mohli přijít i Steven N´Zonzi a Corentin Tolisso, Nerazzurri navíc stále stojí o Kevina Strootmana. Ten sice nedávno podepsal s AS novou smlouvu, ovšem Inter je ochoten vyplatit výkupní klauzuli ve výši pětačtyřiceti milionů eur.

Do obrany chce Inter získat Antonia Rüdigera, dalšího hráče AS. Spalletti ale bude muset vynaložit minimálně 35 milionů eur. Druhou volbou je poté Brazilec Dalbert, který v současné době hraje za Nice.

Všechny tyto hráče ale Inter může získat až poté, co vyrovná finance v tzv. Financial Fair Play. Do 30. června musí prodat hráče za 30 milionů eur. To by mohl vyřešit odchod Ivana Perišiče, Chorvata chce ale Spalletti udržet.

V nejbližší době by tak měli odejít Andrea Ranocchia, Stevan Jovetič, Jeison Murillo a Marcelo Brozovič.

Kam dál?

Více informací o Inter Milán naleznete zde.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz