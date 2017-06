Serie A - AC Milán chce co nejrychleji využít situaci v Chelsea, Costa by mohl dorazit na hostování

© skysports.com, fotbalportal.cz - Diego Costa je zpět

Dnes 13:05 - Diego Costa už v Chelsea nemá místo a tak si má hledat nový klub. Španělský útočník by se rád vrátil do Atlétika Madrid, ten ovšem nesmí být na přestupovém trhu aktivní a tak se Costa minimálně do ledna ve Španělsku neobjeví. Jedno řešení ale nabízí AC Milán.

„Jsem hráčem Chelsea, ale oni mě tu nechtějí. Antonio Conte mi sdělil, že v Chelsea již nebudu pokračovat. Řekl, že se mnou pro příští sezonu nepočítá. Můj vztah s trenérem nebyl v této sezoně dobrý,“ uvedl španělský útočník. Více se můžete dočíst zde.

Španělský kanonýr si tak musí najít nové angažmá. Zajímalo se o něj několik čínských klubů, Costa by se ale rád vrátil do Atlétika Madrid.

Jenže Atlétiko do ledna nesmí na přestupovém trhu obchodovat a tak Costa minimálně půl roku odehraje v jiném týmu. Jedno z řešení nyní nabízí AC Milán.

Ten chtěl získat Álvara Moratu nebo Andreu Belottiho, jenže částky za oba hráče jsou masivní. Real požaduje 90 milionů eur, Turín ještě o deset milionů eur více.

Diego Costa bude jistě levnější variantou. V úvahu navíc přichází domluva mezi Chelsea, Milánem a Atlétikem Madrid. Diego Costa by mohl u Rossoneri půl roku hostovat a následně se přesunout do Madridu.

