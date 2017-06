Serie A - Aubameyang a poté Allegri? PSG údajně chce italského stratéga

© Sports Mole - Massimiliano Allegri

Dnes 15:12 - Ani letos to Juventusu s Ligou mistrů nevyšlo a je otázka, zda i v příští sezóně bude Starou dámu koučovat Massimiliano Allegri. Ve spojitosti s ním se nedávno probíral Arsenal, nyní jej údajně chce získat vedení Paris St. Germain.

PSG brzy dotáhne přesun kanonýra Pierre-Emericka Aubameyanga a následně by se mohlo pokusit o zisk Massimiliana Allegriho.

Ten s Juventusem získal další Scudetto, následoval i pohár, úspěch v podobě vítězství v Lize mistrů se ale znovu nekonal. Allegri by tak měl brzy řešit svou budoucnost, ve středu by se měl sejít s generálním ředitel Beppe Marottou.

Řešit se budou především dvě věci. Allegri bude požadovat zvýšení platu z 5,5 milionů eur na rovných osm. A navíc bude požadovat podpis minimálně dvou velkých hvězd. Pokud Marotta s tímto souhlasit nebude, riskuje tím Allegriho odchod.

O něj je zájem v PSG, vedení údajně nabízí Allegrimu až 10 milionů eur za sezónu. A co se současným trenérem Unaiem Emerym? Podle některých spekulací by mohl zamířit do Itálie, nového trenéra hledá AS Řím.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz