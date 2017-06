Serie A - Alves by mohl opustit Juventus, zájem mají anglické velkokluby

© zimbio.com - Bude se stěhovat Dani Alves?

Dnes 14:25 - Pokud se Dani Alves rozhodne opustit Juventus, mohl by podle deníku Daily Mail zamířit do Anglie, kde se o něj zajímají hned tři velkokluby. Brazilského obránce by si ve svém týmu přál i bývalý kouč Staré dámy Antonio Conte.

Během tří sezóny tři různé soutěže? Britský deník Daily Mail tvrdí, že pokud se Dani Alves rozhodne opustit Starou dámu, namíří si to do anglické Premier League.

Brazilský obránce loni v létě přišel do Juventusu jako volný hráč z Barcelony a i když měl pomalejší rozjezd, v závěru sezóny měl vynikající formu. Staré dámě se ale nepovedlo získat treble a je otázkou, jak na tuto skutečnost zareaguje.

První možností je uchování kádru a příchod několika málo posil, druhou poté přestavba kádru a odchod starších hráčů. V tom případě by mohl odejít i Alves, který má u italského mistra smlouvu ještě na jednu sezónu.

O jeho služby se zajímá Manchester City nebo Tottenham, v případě odchodu je ale největším favoritem Antonio Conte se svou Chelsea. Italský manažer se několikrát nechal slyšet, že Alvese zbožňuje a jednou by ho chtěl mít po svém boku.

A jelikož Conte před čtyřmi lety trénoval úspěšně Juventus, má se Starou dámou skvělé vztahy. Přestup čtyřiatřicetiletého Brazilce tak rozhodně není nereálný.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz