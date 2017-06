Serie A - Jestliže Milán nezíská Moratu, má dvě alternativy

© zimbio.com - Moussa Dembélé na odchodu ze Skotska?

Dnes 15:49 - AC Milán hledá posily především do útoku. Volbou číslo jedna je bývalý střelec Juventusu Álvaro Morata, v případě neúspěšného jednání s ním by Rossoneri mohli získat Andrého Silvu či Moussu Dembélého. Jednoduché to ale italský tým mít nebude.

AC Milán Realu Madrid nabízí za Álvara Moratu 50 milionů eur, španělskému útočníkovi poté kontrakt na čtyři sezóny. Ročně by přitom Morata mohl pobírat 8 milionů eur.

Jistého ale zatím není nic a tak se Rossoneri dívají i po alternativách. Vedení AC by tak brzy mohlo začít jednat se dvěma dalšími útočníky.

André Silva v letošní sezóně nastřílel v Portu 21 branek a velmi dobře se mu daří i v kvalifikaci o mistrovství světa. Portugalský křídelník odehrál pět duelů a připsal si stejný počet branek.

Druhou volbou je poté Moussa Dembélé, teprve dvacetiletý francouzský kanonýr. Ten před sezónou zamířil do Celticu Glasgow zcela zdarma a skotský klub si jej nemohl vynachválit. V devětačtyřiceti zápasech nasázel 32 branek a přidal i 9 asistencí.

O bývalého hráče Fulhamu stojí i Chelsea nebo Borussia Dortmund, AC je ale v mírné výhodě, neboť už se s hráčem spojilo. Podle prvotních spekulací by Dembélé měl vyjít na 25 milionů eur.

