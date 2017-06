Serie A - Další Costa v Anglii? Proti bude Juventus

© sportbuzzer.de - Bude se Douglas Costa stěhovat?

Dnes 11:57 - Z Juventusu do Bayernu Mnichov před časem zamířili Arturo Vidal nebo Kingsley Coman. Opačným směrem by nyní mohl putovat brazilský záložník Douglas Costa. O šestadvacetiletého středopolaře se ale zajímají další věhlasné kluby.

Douglas Costa přišel do Bayernu Mnichov před dvěma lety za 30 milionů eur. Po první, poměrně vydařené sezóně ale přišel ústup ze slávy.

Carlo Ancelotti dával prostor jiným a Costa nastoupil jen čtrnáctkrát v základní sestavě. Podle mnohých spekulací je Costa v Bayernu z nedostatku časového vytížení nešťastný a vedení bavorského velkoklubu údajně požádal o přestup.

Zájem mají momentálně tři celky. V následujících dnech nejspíš od svého plánu upustí Paris St. Germain, který získá Pierre-Emericka Aubameyanga za 70 milionů eur.

Zůstává tak Juventus a Manchester United. O výběru manažera Josého Mourinha se uvažovalo jen v případě, že Rudí ďáblové vyhrají Evropskou ligu a postoupí do základní skupiny Ligy mistrů. To se stalo a tak se United o Costu budou pravděpodobně ucházet.

Favoritem na zisk brazilského záložníka je ovšem Juventus. S Bayernem má velmi dobré vztahy a Costa by se navíc ideálně hodil do systému trenéra Allegriho. V rozestavení 4-2-3-1 by mohl hrát levé či pravé křídlo.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz